Петрозаводчанин вывихнул ногу на разбитом лестничном спуске

Горожанин перечислил недостатки карельской столицы, мешающие комфортной и безопасной жизни.

Петрозаводчанин подвернул ногу на разбитом лестничном спуске. Об этом он сообщил в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Автобусы: расписание, цена, содержание — ужас; попытка езды на своем авто до работы — стой в пробке, потому что ремонт мостов; двигайся пешком — тротуары не везде, переходы/мостики в колдобинах и дырах, (а пожалуйся, сразу закроют с ленточкой до лучших времен), освещение мрак. Фото „безопасных“ ступенек, где получена травма. Приглашаю на прогулку Администрацию. Ну и в довесок, на перекрестке Невского и Мерецкова провал люка с лета, сообщали, но результат нулевой…»,

— сообщил житель карельской столицы.

Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске на дороге образовалась огромная яма.