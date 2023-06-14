Спасатели предупредили о высоком риске лесных пожаров на севере Карелии

В конце этой недели в нескольких районах Карелии ожидается пожарная опасность четвертого класса, сообщили в РСЧС.

Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предупредила о том, что с пятницы, 16 июня, местами по северным районам републики ожидается пожарная опасность четвертого класса. Это означает, что риски лесных пожаров на указанных территориях велики.



Напомним, с 13 июня в Карелии ввели режим ограничения пребывания граждан в лесах. Режим будет действовать до 25 июня.

При ухудшении пожароопасной обстановки доступ в леса в районах республики может быть ограничен, на въездах в леса будут установлены предупредительные аншлаги.

При этом, как отметили в Минприроды, запрета на посещение лесов нет. Действует запрет на разведение открытого огня, штраф за нарушение составляет 40 тысяч рублей.







