В Югре, куда отправились десантники из Карелии, из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Ханты-Мансийском автономном округе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, пишет «Интерфакс».

На территории Ханты-Мансийского автономного округа с субботы введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, сообщает «Интерфакс».

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», — сообщила в своем телеграм-канале губернатор Наталья Комарова.

Она сообщила, что к 15.00 (17.00 по Москве) 8 июля на территории округа действовали 39 лесных пожаров и пять ландшафтных. В тушении задействованы 573 человека, в том числе десантники-пожарные из Карелии.