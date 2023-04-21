Карелия отправила десант в Югру на борьбу с лесными пожарами

В пятницу, 7 июля, в Югру улетели 30 карельских десантников-пожарных. Об этом в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«Обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе тревожная, на утро 7 июля там действовало более 50 лесных пожаров, и мы не смогли не откликнуться», — сообщил Парфенчиков.
По его словам, эта командировка совпала с днем образования службы карельской авиалесоохраны, ей исполнилось 92 года.
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