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Карелия отправила десант в Югру на борьбу с лесными пожарами

Новости. Общество
15:15, 07 Июля 2023
фото: © Артур Парфенчиков/ВК

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В пятницу, 7 июля, в Югру улетели 30 карельских десантников-пожарных. Об этом в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков. 

«Обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе тревожная, на утро 7 июля там действовало более 50 лесных пожаров, и мы не смогли не откликнуться», — сообщил Парфенчиков.

По его словам, эта командировка совпала с днем образования службы карельской авиалесоохраны, ей исполнилось 92 года. 

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