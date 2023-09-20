Циклон «Ян» оставил без света 45 населенных пунктов на севере Карелии

В северных районах республики из-за непогоды введен режим повышенной готовности.
Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения, ураган «Ян» оставил без электричества 45 населенных пунктов на севере республики. Энергоснабжающие компании проводят восстановительные работы.
Введен режим повышенной готовности. Ветер должен стихнуть к 19.00.
«Мероприятия по устранению нарушений систем энергоснабжения социально значимых объектов и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов планируется завершить до 22.00 20 сентября», — говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно. Напомним, ранее мы сообщали о том, что циклон «Ян» принес в Карелию сильные дожди и порывистый ветер.
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