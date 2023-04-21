Эковолонтеры порадовались уменьшившемуся объему мусора на севере Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники «Карельского окатыша» провели традиционный субботник в Костомукше.
Работники крупнейшего предприятия Карелии, «Карельского окатыша», организовали экологический субботник на лесной территории в Костомукше, между улицами Ленина и Надежды.
К волонтерам ГОКа присоединились студенты костомукшского политехнического колледжа и неравнодушные горожане.
«Радует, что это в три раза меньше, чем год назад, - говорится в сообщении регионального Минприроды. - Мусорить в лесу стали меньше, в основном отходы лежат по периметру участка вблизи частных домов и стоянок».
За пару часов удалось собрать 350 килограммов мусора.
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