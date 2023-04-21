Эковолонтеры порадовались уменьшившемуся объему мусора на севере Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники «Карельского окатыша» провели традиционный субботник в Костомукше.

Работники крупнейшего предприятия Карелии, «Карельского окатыша», организовали экологический субботник на лесной территории в Костомукше, между улицами Ленина и Надежды.



К волонтерам ГОКа присоединились студенты костомукшского политехнического колледжа и неравнодушные горожане.



«Радует, что это в три раза меньше, чем год назад, - говорится в сообщении регионального Минприроды. - Мусорить в лесу стали меньше, в основном отходы лежат по периметру участка вблизи частных домов и стоянок».



За пару часов удалось собрать 350 килограммов мусора.





