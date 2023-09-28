Экс-спикер Петросовета Боднарчук должен вернуть мэрии около 190 тысяч рублей

С осужденного за взятки Геннадия Боднарчука суд взыскал почти 190 тысяч рублей, которые он брал из казны на командировки.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», Петрозаводский городской суд удовлетворил совместный гражданский иск администрации и прокуратуры города. Бывший председатель Петросовета, осужденный за взятки, должен вернуть мэрии около 190 тысяч рублей. На эти деньги, взятые из бюджета столицы Карелии, в 2017-2018 годах Боднарчук четыре раза ездил на съезды «Единой России» в Москву и Казань.

Подробности знает «МК в Карелии».