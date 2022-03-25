Эксперт рассказал, какая информация в соцсетях привлекает мошенников

Какую информацию о себе нельзя публиковать, объяснил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Злоумышленники часто работают не по принципу, как украсть деньги с карты, а по формуле, как собрать про вас больше информации и затем провести атаку с использованием так называемой социальной инженерии, отметил в интервью радио Sputnik руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. В этом смысле публикации в социальных сетях становятся «ключами» для мошенников, уверен он.

«Если мошенники захотят подобрать к вам ключ, то любая фотография про ваше хобби, про ваши места отдыха станет для них важным моментом. Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50 процентов. Выставляя фотографии, сделанные в отпуске, вы привлекаете внимание воров-домушников», — объяснил Григорий Пащенко.

Очень важно не размещать в соцсетях фотографии документов, продолжил эксперт.

«По фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда вы улетали, где вы были, и уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно вас атаковать. Не стоит публиковать и фотографию ваших водительских прав. Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое — создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф», — считает Григорий Пащенко.

Ни в коем случае нельзя публиковать фотографии детей, добавил он.

«Сейчас идет особая охота злоумышленников за фотографиями с детьми, потому что их затем выставляют на разных ресурсах и собирают под них деньги, утверждая, что ребенок болен», — предупредил Григорий Пащенко.

По его словам, чтобы обезопасить себя от мошенников, стоит закрыть ваш профиль в социальной сети и сделать его доступным только для друзей.