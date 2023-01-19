Эксперт рассказала, какое вино наносит наименьший вред здоровью

Глава департамента исследования винодельческой продукции объяснила, какое вино лучше выбрать.

Выбирая вино, которое нанесет наименьший вред здоровью, стоит обратить внимание на сухие напитки, при этом для активных сторонников ЗОЖ подойдут органические варианты, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Ее слова приводит агентство «Прайм».

«Из всего многообразия и ассортимента вин лучше всего остановить свой выбор на сухом вине… Важное преимущество сухих вин — минимальное содержание остаточного сахара, а следовательно, и калорий. В бокале сухого вина обычно содержится 60-90 калорий. Чем вино слаще, тем выше будет калорийность. К тому же сладкое вино способно спровоцировать повышенный аппетит», — отметила Буняева.

Эксперт также рекомендует употребить вино до трапезы или заменить им десерт, чтобы легче было контролировать объем выпитого и не переборщить. «Придерживаться здорового образа жизни и при этом не отказывать себе в любимом вине — возможно. Главное — знать меру», — подчеркнула она.

Отмечается, что хорошим некалорийным сочетанием будет выбор к вину нежирных блюд, например, приготовленных на гриле или запеченных, с минимальным количеством соуса. Такие блюда не только будут содержать меньше жира и углеводов, но и дадут возможность лучше прочувствовать вкус вина.

«Если вы вплотную занялись своим здоровьем, то рекомендуется обратить внимание на органические вина, которые производятся без использования гербицидов и пестицидов. Роскачество сертифицирует такие винодельни. Узнать органические вина можно по знаку зеленого листка на этикетке или контрэтикетке», — подчеркнули в Роскачестве.