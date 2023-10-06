Реклама

Объявлен старт продаж в еще одном доме нового района «Talojarvi. Город у воды»
06.10.2023 16:19
Врач назвала обычные продукты, вгоняющие в сон
Сегодня 00:10
Циклон обрушил на Карелию мокрый снег
Сегодня 10:52

Эксперты назвали, обслуживание каких автомобилей в России подорожало больше всего

Новости. Экономика
22:00, 07 Октября 2023
фото: Freepik

Новости партнеров

Техобслуживание и запчасти на иномарки сильно подорожали за год. Но специалисты предрекают дальнейший рост.

Средний чек по обслуживанию автомобилей в России по итогам девяти месяцев 2023 года составил 8,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 23,4%, подсчитали для «Газеты.Ru» в международной сети автосервисов Fit Service.

Сильнее всего в 2023 году подорожало обслуживание европейских марок, менее всего — японских и корейских.

Причина в том, что на «народные» японские и корейские автомобили легко найти автозапчасти-аналоги из категории «эконом». Например, колодки тормозные дисковые на популярную BMW 528i выросли за год (январь — август 2023 года) на 20%, фильтр салона — на 15%. На бюджетный седан Kia Rio колодки подорожали на 5%, а фильтр даже немного подешевел», — сообщили в Fit Service.

«Мы ожидаем, что в осенние месяцы 2023 года средние чеки продолжат расти и, вероятно, стабилизируются зимой», — прогнозируют в компании.

Запасные части на автомобили в России дорожают быстрее, чем меняется курс валюты, рассказал «Газете.Ru» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

По данным специалиста, рост цен на комплектующие для кузовного ремонта с начала 2023 года составил от 36% до 61% в зависимости от типа конкретной детали. При этом средний чек по кузовному ремонту вырос с 90-96 тыс. рублей с января 2023 года до 130 тыс. рублей в июле–августе.

Сильнее всего подорожал типичный набор так называемого страхового ДТП: ветровые стекла (+61%), передние бамперы (+49%), и крылья (+39%), а также задние бамперы (+36%), сообщил Тимашов.

«С закупочной стоимостью запчастей для ТО ситуация повторяется. Фильтры для салона в среднем подорожали на 37%, фильтры для двигателя и тормозные колодки — на 21%.

Причин этому несколько: рост курса доллара, евро и юаня; повышение отпускной цены у поставщиков из-за роста себестоимости деталей и затраты на логистику — возить запчасти стало сложнее и дороже», — объясняет специалист.

По его оценке, до конца года цены останутся на прежнем уровне только при условии стабилизации курсов валют.

В «Союзе автосервисов» отмечают разностороннее движение по некоторым позициям. Например, моторное масло для Toyota RAV4 с начала года выросло в цене на 32%, а воздушный фильтр — на 11%. В то же время масляный фильтр для кроссовера стал дешевле на 24%. Моторное масло для Kia Rio подорожало на 15%, а салонный фильтр подешевел на 20%. Для Volkswagen Polo цена масляного фильтра уменьшилась на 13%, а воздушного — выросла на 8%.

Дополнительная причина роста стоимости ремонта — дефицит кадров в автосервисах, а также рост зарплат сервисменам, объясняет член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

Стоимость запчастей и работ по ремонту и обслуживанию китайских машин выросла на 25%, причиной стало доминирующее положение на российском рынке компаний из КНР, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.10.2023, 09:10
Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
02.10.2023, 07:57
Социальные выплаты, в том числе больничный и декретные, будут увеличены
01.10.2023, 09:40
Брошенное красноухое пресмыкающееся пожалели жители Карелии
03.10.2023, 08:20
Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности, таящейся в осеннем лесу
03.10.2023, 20:47
Реанимация работала на месте лобового столкновения иномарок в Петрозаводске

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.