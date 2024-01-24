Эксперты назвали самое выгодное время для покупки дачи в 2024 году

Специалисты по недвижимости оценили рост цен на загородные дома и участки.

Купить выгодно загородную недвижимость легче зимой, поскольку в это время года цены на нее традиционно снижаются, отмечают эксперты.

Это связано с тем, что зимой спрос на дома и участки резко сокращается, поэтому собственники, которые хотят скорее решить свои финансовые вопросы, готовы предложить дисконт или публикуют объявление о продаже с уже заниженной ценной, рассказала «РГ» представитель компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

«В зависимости от района и класса дома купить загородную недвижимость зимой в среднем можно на 30% выгодней», — уточнила она.

Однако эксперт обратила внимание, что, приобретая дом или участок в снежную погоду, покупатель должен помнить, что в этот сезон гораздо сложнее провести проверку, легче пропустить важные недостатки лота и, возможно, в дальнейшем больше денег потратить на ремонт и устранение нюансов участка.

К концу весны спрос на загородные дома начнет расти, говорит эксперт по недвижимости Виталий Малинин. С ним соглашается руководитель отдела продаж в строительной компании «ЮКО» Дмитрий Панин. Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы ожидается снижения спроса на загородную недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках. По его словам, на первичном рынке на снижение спроса повлияет уменьшение объема средств по программе ипотеки с господдержкой с 12 до 6 млн рублей, а также — увеличение первоначального взноса по ипотеке до 30%, а где-то даже до 50%.

«При этом количество предложений останется на высоком уровне, застройщики будут продолжать работать», — говорит он.

Эксперт не исключает, что в этом году государство разработает новые меры поддержки рынка ИЖС, что приведет к увеличению как спроса, так и объема построенного нового жилья.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что в этом году спрос на загородную недвижимость будет расти. По прогнозам «НДВ Супермаркет Недвижимости» он может увеличиться на 7-10%. Пиковые показатели традиционно ожидаются в весенний и осенний периоды — наиболее благоприятные сезоны для выбора и проверки загородного дома на предмет качества строительства и характеристик участка. При этом цены на дачи и коттеджи вырастут к концу года в том числе — из-за подорожания строительных материалов. По результатам прошлого года они увеличились в среднем на 15-20%.