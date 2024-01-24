Цены на недвижимость растут, но спрос на нее не падает

Льготная ипотека приказала долго жить?

В конце 2023 года российские власти, кажется, пришли к окончательному мнению, что с льготной ипотекой пора кончать. Официально объявлено, что с 1 июля 2024 года программы льготной ипотеки завершаются.

Ужесточения условий начались в январе этого года, что уже привело к росту цен на недвижимость. При этом руководители разных ведомств не хотят оставить строителей и покупателей вовсе без господдержки. Они предлагают разные варианты. Что происходит на рынке, выяснял проект «Жизнь и кошелек».