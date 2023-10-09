Эксперты рассказали, какие машины продаются быстрее всего

ТОП-10 поддержанных автомобилей, которые «уходят» за один день и даже быстрее.

Эксперты известного портала частных объявлений составили ТОП-10 поддержанных автомобилей, которые продаются за один день и даже быстрее. Рейтинг составлен за период с января по сентябрь 2023 года.

«В 2023 году при покупке авто с пробегом на онлайн-аукционе потенциальные покупатели достаточно быстро принимают решение о покупке автомобилей — в среднем за сутки. Отметим, что особой популярностью пользуются азиатские бренды. Так, лидером по „скоростным продажам“ становится японский Datsun, а китайские бренды составляют практически половину быстро продаваемых машин», — отмечают аналитики сервиса.

Какие модели вошли в Топ-10 и цены на них, знает проект «Жизнь и кошелек».