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Новости. Политика
20:20, 18 Марта 2018

Елена Гнетова: "Люди понимали, почему они пришли"

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей, член Общественной палаты Карелии Елена Гнетова прокомментировала ход голосования на выборах Президента РФ.

"Сегодня в 08.30 утра я была на избирательном участке. У меня была цель посмотреть, а правда ли уже с утра там стоят очереди. Хочу сказать, что, действительно, было очень много людей в это время. И очень много молодежи, что меня удивило и порадовало. Обстановка на участке была теплая. Люди понимали, почему они пришли", - рассказала бизнес-омбудсмен на площадке Информационно-ситуационного центра ЦИК Карелии.

Елена Гнетова добавила, что участие в выборах должно быть осознанным шагом.

"Мне кажется тот, кто считает для себя правильным и нужным проголосовать, он проголосует. Тот человек, который решил, что ему это не нужно, его невозможно привести за руку, да это и не нужно. Выборы - это осознанный шаг. У части наших людей, особенно у молодежи, сформировалась позиция: от меня, от моего голоса ничего не зависит. Тоже можно сказать и о некоторых предпринимателях. При этом они сами не предпринимают никаких шагов, чтобы справиться со своей проблемой, разрешить ситуацию. Мы ломаем эту систему, этот стереотип", - отметила Елена Гнетова.

Избирательные участки на территории Карелии завершили свою работу в 20.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кукушка
2018-03-18 22:05:48
Хватило чиновников , обслуги в погонах,так что всё нормально,ничего не изменится....как и планировалось....да ещё молодёжь подкупили обещалками....
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