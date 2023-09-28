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Элиссан Шандалович рассказал, как в Карелии поддерживают инвесторов в сфере аквакультуры

Новости. Экономика
16:00, 02 Октября 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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Председатель Заксобрания Карелии рассказал о государственной поддержке инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты в сфере аквакультуры.

«Все больше карельских форелеводов держат курс на импортозамещение, выбирают российские корма для выращиваемой рыбы и отечественное оборудование», - написал Элиссан Шандалович в соцсети по итогам посещения завода по производству кормов для форели в Петрозаводске.

Предприятие построила группа компаний «Карельские рыбные заводы». Заместитель гендиректора завода Евгений Дьяченко сообщил парламентарию, что продукцию используют для собственных рыбоводных хозяйств, а также поставляют форелеводам региона. Практически все сырье – 90% – отечественное.

Как проинформировал спикера парламента гендиректор Алексей Тумаев, планы у предприятия – серьезные. Уже есть участок под новое производство рыбных кормов мощностью 12 тысяч тонн, рыбоперерабатывающий завод и ферму по выращиванию малька в установках замкнутого водоснабжения.

Элиссан Шандалович отметил, что в Карелии инвесторы, реализующие проекты в сфере аквакультуры, могут возместить 30% затрат на приобретение новой техники и оборудования, а также 50% - на разработку проектно-сметной документации на строительство ферм по выращиванию рыбы с УЗВ.

На 1 июля 2023 года субъектам рыбохозяйственного комплекса Карелии оказана государственная поддержка из бюджета республики Карелия в размере 10,3 млн рублей.

«Каждый рубль господдержки – это не просто дополнительный импульс для развития отрасли аквакультуры в Карелии, это вклад в импортозамещение – продовольственную безопасность нашей страны. Обязательно продолжим эту работу», - заключил спикер карельского парламента.

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