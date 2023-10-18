Карелия готова покупать в Чувашии тяжелые тракторы

Карелия, в свою очередь, готова поставлять в Чувашию щебень для строительства дорог.

На бизнес-форуме «Карелия-Чувашия 2023» стороны подчеркнули важность прямой кооперации между регионами и обсудили перспективы взаимодействия.



Сейчас Чувашия поставляет в нашу республику химическую продукцию, бульдозеры, сладости и картофель, рассказали в карельском Минэкономразвития. Основа экспорта в Чувашию — изделия из древесины и рыба.



«В связи с особой геополитической ситуацией мы поменяли свой вектор работы, если говорить про зарубежье — это Юго-запад, это Азия, это Ближний Восток. И задача, которую ставит глава республики, и думаю, такую же задачу ставит правительство Чувашии — это развитие межрегиональных связей», — отметил замглавы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков.



Прежде всего, отметили на форуме, Карелии как региону, в экономике которого большую роль играет лесопереработка и камнеобработка, требуются тяжелые тракторы. Чувашия может поспособствовать в решении этой задачи.



«Импортная техника сейчас вся ушла. Основная задача — посмотреть, что Чувашия может нам предложить. Наши предприятия будут закупать запчасти, закупать новую технику, ремонтировать ее, это основная задача сейчас», — отметил первый заместитель гендиректора корпорации развития республики Алексей Раумо.



Карелия, в свою очередь, готова поставлять в Чувашию щебень для строительства дорог.



Помимо деловых презентаций в двухдневной программе делегации предусмотрено посещение ведущих предприятий Чувашии. В карельском Минэке отметили, что запланирован ответный визит в Петрозаводск.



