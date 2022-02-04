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Элиссан Шандалович: В условиях пандемии нужно развивать практику дистанционного приема врачей

Новости. Политика
18:12, 04 Февраля 2022
фото: Элиссан Шандалович / ВК

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Проведением дистанционных приемов в пандемию можно было бы значительно разгрузить амбулаторное звено, считает спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Сегодня председатель Законодательного Собрания Карелии провел прием граждан в дистанционном режиме, по телефону. По словам парламентария, много вопросов было посвящено оказанию медицинской помощи. Люди очень взволнованы тем, что не могут быстро попасть на прием к врачу, приостановлена часть плановых операций.

«Да, действительно, согласно Приказу Минздрава Карелии, с 25 января приостановлено оказание плановой первичной медико-санитарной, в том числе специализированной медпомощи. Как врач, много лет руководивший медучреждениями республики, постараюсь объяснить это решение — непростое, но необходимое. Мы видим, что сейчас число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ каждый день растет, медицина работает на пределе и у нее просто не хватает рук! Поэтому узких специалистов приходится привлекать на выезды по домам, в „неотложку“. Многие медработники пересели на „скорые“, чтобы оказывать помощь по экстренным вызовам. Но! В то же время оказание плановой медпомощи продолжается онкологическим больным, пациентам, нуждающимся в диализе, детям, страдающим сахарным диабетом, и детям до 1 года», — написал Элиссан Шандалович.

Парламентарий обратил внимание на то, что Республиканская больница им. Баранова, Детская республиканская больница, Детская городская больница Петрозаводска стационарную помощь оказывают в полном объеме.

«Нужно отдать должное, что большинство людей относятся с пониманием к тем проблемам, с которыми столкнулась медицина, и искренне благодарны медицинским работникам, которые несут колоссальную нагрузку. Есть и задачи, решение которых поможет более полно использовать наши возможности. Консультируя пациента по интернет-связи, например, по вопросам постоперационной реабилитации или проводя дистанционный прием, можно было бы значительно разгрузить амбулаторное звено, причем возможность дистанционного консультирования закреплена в Законе об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Также очень важно организовать бесперебойное обеспечение лекарственными средствами во всех населённых пунктах нашей республики, в т. ч. обеспечение выписки электронных рецептов», — сообщил Элиссан Шандалович.

Спикер Заксобрания добавил, что попросит депутата Алексея Хейфеца оперативно рассмотреть тему на заседании профильного комитета совместно со специалистами Минздрава Карелии.

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