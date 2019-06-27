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Новости. Общество
15:30, 27 Июня 2019
фото: Филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1"

Энергетики Кондопожской ГЭС поздравляют коллектив Кондопожского ЦБК с 90-летним юбилеем

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Кондопожский ЦБК 27 июня 1929 года выпустил первую партию газетной бумаги – это стало возможным благодаря строительству промышленного центра, включающего Кондопожскую ГЭС, в пресс-службе филиала "Карельский".

Он заложил основу индустриализации в регионе.

"Бумага победила порох" – именно так можно сказать о событиях 26 апреля 1921 года, когда Совнарком РСФСР принял решение разместить на реке Суна электростанцию и бумажную фабрику. По личному распоряжению Ленина строительство Кондопожской ГЭС было включено в план электрификации страны ГОЭЛРО. Первоначально назначение электростанции видели в обеспечении электроэнергией завода азотной кислоты для изготовления пороха, но исторические события распорядились по-другому и сегодня энергия ГЭС используется для производства бумаги.



"Мы поздравляем трудовой коллектив АО "Кондопожский ЦБК" с 90-летним юбилеем работы. В комплексе с Кондопожской ГЭС комбинат стоял у истоков индустриализации Карелии, сумев преобразовать небольшую карельскую деревушку в современный город Кондопога. От нашей совместной работы зависит комфорт и благополучие жителей карельского края", – сказал главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Сегодня, продолжая многолетнюю историю сотрудничества, гидроэлектростанция и Кондопожский ЦБК вместе реализуют инвестиционные проекты. Один из них – реконструкция защит линии 110 кВ, которая связывает ГЭС и ЦБК. Для повышения надежности функционировании линии планируется установка полукомплектов защит, выполненных на современной элементной базе.

Справка:

Кондопожская ГЭС в составе Каскада Сунских ГЭС входит в филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1", ведущего производителя электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе.

Установленная мощность станции – 25,6 МВт.

Среднегодовая выработка энергии – 123,46 млн кВт.ч.

 

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