Еще несколько гаражей пойдут под снос в Петрозаводске

Администрация города предупреждает владельцев незаконно установленных гаражей в Первомайском районе, на Кукковке и Голиковке о демонтаже объектов.

В мэрии призывают владельца гаража возле дома № 13А в Студенческом переулке убрать конструкцию.

Добровольно освободить занятый земельный участок своими силами и средствами необходимо до 20 января.

Кроме того, до 9 января необходимо демонтировать незаконные гаражи на Кукковке и Голиковке. Объекты расположены на улицах Балтийской и Льва Толстого.