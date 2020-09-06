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Федеральный канал рассказал об итогах работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:52, 06 Сентября 2020
фото: скрин видеосюжета канала "Россия-24"
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О том, с какими результатами республика подошла к юбилею и о задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы, рассказали журналисты федерального канала "Россия-24".

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков разметил видеосюжет канала "Россия-24" об итогах работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Журналисты показали отчеты чиновников о проделанной работе, а также рассказали о планах развития Карелии в ближайшие пять лет.

Ранее Николай Патрушев сообщил, что благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей.

 
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