Федеральный канал рассказал об итогах работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии (ВИДЕО)

О том, с какими результатами республика подошла к юбилею и о задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы, рассказали журналисты федерального канала "Россия-24".

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков разметил видеосюжет канала "Россия-24" об итогах работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Журналисты показали отчеты чиновников о проделанной работе, а также рассказали о планах развития Карелии в ближайшие пять лет.

Ранее Николай Патрушев сообщил, что благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей.