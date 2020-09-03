Николай Патрушев: Благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подвел итоги работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Руководитель государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии Николай Патрушев оценил сегодня работу Госкомиссии за 7 лет.



По его словам, в числе основных задач, которые стояли перед Государственной комиссией были: улучшение качества жизни жителей Карелии, создание дополнительных рабочих мест, активизация социально-экономического развития, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры, развитие туризма и восстановление объектов культурного наследия.



"Для решения всех этих задач при поддержке Государственной комиссии удалось привлечь в республику финансовые средства, включая инвестиции, в объеме более 126 млрд рублей. В результате была обеспечена положительная динамика в социально-экономическом развитии Карелии", – сказал, открывая итоговое заседание Госкомиссии, Николай Патрушев.



По словам секретаря Совбеза РФ, Госкомиссия завершает свою работу, при этом многие задачи для республики сохраняют свою актуальность. Так, необходимо завершить реализацию мероприятий, начатых в рамках ФЦП, и продолжить развитие региона. Для этого, по мнению Патрушева, имеются дополнительные возможности и механизмы.



"В апреле текущего года правительством России утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Карелия, рассчитанная на 5 лет, которая также должна быть использована для продолжения начатой работы по развитию республики", – считает Николай Патрушев.



Руководитель Госкомиссии считает, что Карелии необходимо активно участвовать в реализации всех национальных проектов. А особые возможности у региона появляются с включением пяти районов республики и Костомукши в Арктическую зону.