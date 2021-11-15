Фельдшер детской поликлиники в Петрозаводске: «Мы можем остановить инфицирование детей» (ВИДЕО)

Фельдшер городской детской поликлиники №2 Вера Спиркова призвала родителей привиться от коронавируса, чтобы уберечь от инфекции детей.

По словам Веры Спирковой, сейчас пошел подъем заболеваемости детей острыми вирусными инфекциями, в том числе, дети болеют и ковидом. По мнению фельдшера, существует большой риск распространения нового штамма Омикрон.

«Мы можем остановить инфицирование детей. Можем остановить это путем вакцинации. Убедительно просим вас, бабушки, дедушки, папы, мамы, приходите в поликлиники, прививайтесь против ковида. На базе нашей поликлиники работает пункт вакцинации взрослого населения. Мы будем рады вас видеть и привить от инфекции», — сказала фельдшер петрозаводской детской поликлиники № 2.