890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Полицейским разрешили вскрывать квартиры и машины 2
14.12.2021 20:30
Глава Минстроя Карелии сообщил о ликвидации крупной аварии на водопроводе в Кеми 1
14.12.2021 20:06
Оттепель превратила дороги Петрозаводска в «снежную кашу» 3
14.12.2021 21:19
Руководителю компании грозит до 5 лет колонии за смерть рабочего, разбившего на стройке 1
14.12.2021 16:41

Фельдшер детской поликлиники в Петрозаводске: «Мы можем остановить инфицирование детей» (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:04, 15 Декабря 2021
фото: кадр из видео

Новости партнеров

Фельдшер городской детской поликлиники №2 Вера Спиркова призвала родителей привиться от коронавируса, чтобы уберечь от инфекции детей.

По словам Веры Спирковой, сейчас пошел подъем заболеваемости детей острыми вирусными инфекциями, в том числе, дети болеют и ковидом. По мнению фельдшера, существует большой риск распространения нового штамма Омикрон.

«Мы можем остановить инфицирование детей. Можем остановить это путем вакцинации. Убедительно просим вас, бабушки, дедушки, папы, мамы, приходите в поликлиники, прививайтесь против ковида. На базе нашей поликлиники работает пункт вакцинации взрослого населения. Мы будем рады вас видеть и привить от инфекции», — сказала фельдшер петрозаводской детской поликлиники № 2.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

14.12.2021 15:09
Обществоведение
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 13
Власти Карелии намерены построить автомобильную дорогу на одном из самых живописных участков городских лесов Петрозаводска.
«Помогать и погонять» 2
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
10.12.2021 15:57
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»