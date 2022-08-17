Фигуристку Евгению Медведеву накормили в Карелии шоколадом, чипсами и «всяким непотребством»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о том, как в Карелии сорвалась ее диета.

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своей последней диете и отношении к диетам.

Как сообщает championat.com, в настоящее время Медведева принимает участие в шоу «Вызов» на Т. Т. Съёмки проходят в Карелии.

«Моя последняя диета была такая: я не ела сахар целый месяц, потому что мне в какой-то момент стало от него плохо и я плохо себя чувствовала. Но потом я приехала в Карелию, здесь много нервов, много физических нагрузок, съёмок. И меня вдруг стали кормить шоколадками и чипсами, вот этим всяким непотребством. И так вот я сдалась. Поэтому я возвращаюсь в Москву и снова ограничиваю сахар, потому что я так намного лучше себя чувствую», — процитировало слова Евгении Медведевой интернет-издание championat.com.

По признанию спортсменки, самая действенная диета — это перед диетой пойти к психологу и разобрать, почему именно хочешь сесть на диету и для чего тебе это нужно. И чем побуждается это желание сесть на диету — из любви к себе или из-за буллинга общества над тобой.

«Хороший психотерапевт — всему голова. И, самое главное, голова вашему счастью, девочки», — сказала Медведева.