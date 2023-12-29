Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России

Несмотря на санкции, Финляндия осуществляет транзит российского ядерного топлива.

Финляндия осуществляет транзит российского ядерного топлива, последняя транспортировка прошла в декабре, когда все автотранспортные КПП на финско-российской границе были почти все время закрыты для движения. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссон.

"Транзитные перевозки начались осенью 2022 года. Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива. В прошлом году было несколько транзитов, последний из которых был в декабре 2023 года", - сказал Исакссон.

Представитель управления отказался уточнить, каким именно образом была осуществлена транспортировка топлива в условиях почти полностью закрытой в декабре сухопутной финско-российской границы. Работающим остается пункт пропуска "Вайниккала", осуществляющий железнодорожное грузовое движение, а также морское сообщение.

"Ведомство не раскрывает более подробную информацию о транспортировке. Подробная информация о перевозке ядерного топлива предназначена только для тех, кому она необходима в работе", - отметил он.