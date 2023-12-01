Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Костомукше откроется весной

Спортобъект строят по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Благодаря нацпроекту «Демография» в Костомукше уже весной откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщили на официальном интернет-портале республики Карелия.

Как рассказали в источнике, спортивный объект в Костомукше строят по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России.

Уже весной 2024 года на базе лыжно-биатлонного комплекса начнет работу административно-бытовое здание физкультурно-оздоровительного комплекса, которое предназначено для круглогодичной подготовки спортсменов к соревнованиям, а также для любителей.

Объект состоит из двух блоков, объединенных на уровне второго этажа теплым переходом.

В блоке № 1 будет расположен пункт проката лыж, тренажерный зал с раздевалками, кабинет первой медицинской помощи. На втором этаже планируются административные помещения и учебный класс.

Блок № 2 предназначен для непосредственного размещения спортсменов, тренеров и для подготовки инвентаря к стартам.

Сейчас рабочие занимаются внутренними работами. Завершили благоустройство прилегающей территории. К апрелю новый спортивный объект введут в эксплуатацию, отметили в источнике.

С 7 по 14 апреля на лыжно-биатлонном комплексе состоятся «Соревнования по биатлону на призы главы Карелии — финал Кубка Анны Богалий». Это решение было озвучено Артуром Парфенчиковым на закрытии летнего «Кубка Анны Богалий» в Петрозаводске.

Уже сейчас на повестке оргкомитета соревнований важные вопросы: размещение спортсменов, транспорт, оборудование вакс-кабин и стартового городка, питание участников, подготовка трасс и, конечно, стрельбища.

«Это новое место для проведения нашего Кубка, но я уверена, что все пройдет отлично. Тренеры из разных регионов России уже планируют участие своих юных спортсменов, бронируют проживание. Особенно здорово, что к стартам откроется новый ФОК. Все спортсмены, их наставники и организаторы смогут с комфортом разместиться. Надеюсь, что проведение в Костомукше соревнований на призы главы Карелии станет доброй традицией», — отметила Анна Богалий.

Кроме того, как подчеркнули в источнике, в планах правительства Карелии дальнейшее развитие объекта — увеличение протяженности освещения лыжероллерной трассы, замена асфальтового покрытия, покупка спецтехники.