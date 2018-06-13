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Новости. Общество
18:00, 13 Июня 2018

ФОТО: Как должна выглядеть "идеальная" женщина

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Профессор Бирмингемского университета, антрополог Элис Робертс представила "идеальную" женщину, лишенную всех эволюционных "недостатков", присущих телу человека.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Робертс разработала "улучшенную" представительницу слабого пола специально для документального фильма, рассказывающего о научных перспективах создания совершенного человека. Антрополог решила отступить от канонических эволюционных процессов и взять для своего творения все лучшее из царства животных.


фото: Alice Roberts

Человеческую кожу она заменила на покров как у рептилий, защищающий от ультрафиолета. Систему дыхания позаимствовала у птиц – чтобы улучшить всасывание кислорода. Робертс добавила женщине кенгуриную сумку для вынашивания потомства и дополнительные артерии для уменьшения вероятности сердечного приступа. Уши для своего творения исследователь взяла у летучих мышей. Она также наделила "идеальную" женщину птичьими лапами вместо ног – это позволит увеличить скорость бега, однако возможность забираться на возвышенности исчезнет.

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