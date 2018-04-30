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Новости. Общество
10:36, 30 Апреля 2018

ФОТО: Жители Олонца, где год назад ремонтировали улицы ко Дню республики, вышли на митинг против плохих дорог

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Представитель администрации Олонецкого района, пришедший на акцию протеста, не хотел отвечать на вопросы участников и прятался от фотокамеры.

В Олонце накануне прошёл митинг, который организовала местная жительница Татьяна Антонова. На него собрались олончане и жители ближайших сел, недовольные состоянием дорог, в том числе, отремонтированных всего год назад. Они пригласили на свою акцию представителей республиканского комитета КПРФ, которые последовательно выступают за ужесточение контроля над чиновниками, ответственными за организацию ремонта и содержания дорог в Карелии.

Акция протеста была немногочисленной – кажется, полиции на ней было больше, чем самих митингующих, - но все, что думают, участники высказали властям. Среди выступавших были олончане, жители Видлицы, а также бывшая глава Куйтежского поселения.

Участники митинга рассказали, что дороги в районе находятся в ужасном состоянии. Даже те, которые ремонтировали в прошлом году, а Олонец как раз принимал у себя День Республики, поэтому деньги выделялись немалые, - развалились.

Любопытно, что на митинг пришел заместитель главы администрации Олонецкого района Вадим Мурый, который отказывался отвечать на вопросы жителей и прикрывался папкой, чтобы не попасть в объектив камеры. Господин Мурый сделал замечание митингующим, что они отклоняются от заявленной темы и говорят не только про отвратительные дороги, но и другие проблемы обсуждают.

А жители действительно говорили и про мусор и свалки, и про неподъемные тарифы, которые вопреки обещаниям властей так и не снижаются, - после пресловутой газификации за тепло приходится платить по 8-10 тысяч рублей в месяц и т.д. Потому что, как говорится, накипело. 

По итогам митинга участники приняли резолюцию, в которой призвали власти республики отремонтировать дороги и привлечь к ответственности виновных за их состояние и за тот некачественный ремонт, который производился ранее.

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