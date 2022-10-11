Фотограф их Петрозаводска запечатлела морозную рассветную сказку (ФОТО)

Арина Степенная встретила рассвет на природе.
Петрозаводский фотограф Арина Степенная поделилась со своими подписчиками в соцсети удивительными по красоте снимками, которые больше напоминают картины.
«Морозная рассветная сказка», — так Арина назвала фото растений, скованных морозом в лучах солнца.
Ранее Арина Степенная «поймала» северное сияние в Петрозаводске.
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