Получение визы не гарантирует гражданам России беспрепятственного въезда на французскую территорию.

Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на французское посольство в Москве, граждане России смогут снова подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с ковидом.

Правда, по словам представителей посольства, «получение визы не позволяет автоматически въехать во Францию». В стране действуют ограничительные меры на границе. Кроме того, как отмечает ТАСС, между Россией и Францией сейчас нет прямого воздушного сообщения из-за взаимных санкций, вызванных ситуацией на Украине.