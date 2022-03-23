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Фургон вылетел с дороги и врезался в дерево после ДТП на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:07, 24 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Авария с участием кроссовера и фургона произошла на Первомайском проспекте.

В минувшую среду, 23 марта, в 12.55 столкнулись два автомобиля у дома № 34 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мурманская. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Кроссовер двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра в правой полосе движения, фургон — в левой. Судя по видео, ДТП произошло, когда водитель кроссовера предпринял небезопасный маневр влево, в это же время фургон двигался в прямом направлении.

От столкновения бортами, фургон отбросило влево. Машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее сообщалось, странная авария произошла на одной из главных улиц Петрозаводска.

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