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ГИБДД Петрозаводска напомнила о последствиях езды на машине умершего человека

Новости. Общество
10:30, 12 Июня 2023
фото: © ГИБДД Петрозаводска/ВК

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Госавтоинспекция столицы Карелии напоминает о запрете эксплуатации автомобилей умерших хозяев.

Дорожная полиция региональной столицы сообщила о том, что до вступления в право наследования езда на автомашине после смерти ее владельца запрещена.

«Даже если близкий родственник умершего внесен в полис ОСАГО, это не дает ему право управлять автомобилем», - напомнили в ГИБДД города.

В Госавтоинспекции прекращают регистрацию машин, принадлежащих умершим людям на основании сведений органов ЗАГС. Процедура выполняется автоматически, обращаться в ГИБДД для снятия с учета такого авто необязательно.

Все документы, в том числе свидетельство о регистрации автомобиля, ПТС, полис ОСАГО и КАСКО утрачивают законную силу, а государственные номера будут объявлены в розыск.

Передвижение таких автомобилей отслеживают дорожные видеокамеры, а также сотрудники ДПС. При остановке госномера и регистрационные документы изымаются.

За езду на машине умершего человека предусмотрен штраф 500-800 рублей, а в случае повторного нарушения – пять тысяч рублейили лишение водительских прав.

Кроме того, за отсутствие полиса ОСАГО (даже если он есть, документ уже недействителен) также придется заплатить штраф - 800 рублей. Сам автомобиль поместят на специализированную стоянку.

Аннулирование регистрации не влияет на право наследования, рассказали в петрозаводской ГИБДД. Для оформления машины следует подать заявление в Госавтоинспекцию. 

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