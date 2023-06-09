ГИБДД Петрозаводска напомнила о последствиях езды на машине умершего человека

Госавтоинспекция столицы Карелии напоминает о запрете эксплуатации автомобилей умерших хозяев.

Дорожная полиция региональной столицы сообщила о том, что до вступления в право наследования езда на автомашине после смерти ее владельца запрещена.



«Даже если близкий родственник умершего внесен в полис ОСАГО, это не дает ему право управлять автомобилем», - напомнили в ГИБДД города.



В Госавтоинспекции прекращают регистрацию машин, принадлежащих умершим людям на основании сведений органов ЗАГС. Процедура выполняется автоматически, обращаться в ГИБДД для снятия с учета такого авто необязательно.



Все документы, в том числе свидетельство о регистрации автомобиля, ПТС, полис ОСАГО и КАСКО утрачивают законную силу, а государственные номера будут объявлены в розыск.



Передвижение таких автомобилей отслеживают дорожные видеокамеры, а также сотрудники ДПС. При остановке госномера и регистрационные документы изымаются.



За езду на машине умершего человека предусмотрен штраф 500-800 рублей, а в случае повторного нарушения – пять тысяч рублейили лишение водительских прав.



Кроме того, за отсутствие полиса ОСАГО (даже если он есть, документ уже недействителен) также придется заплатить штраф - 800 рублей. Сам автомобиль поместят на специализированную стоянку.



Аннулирование регистрации не влияет на право наследования, рассказали в петрозаводской ГИБДД. Для оформления машины следует подать заявление в Госавтоинспекцию.