ГИБДД выяснила причины смертельного ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Лобовое столкновение грузовика и легковушки, в котором погиб водитель, произошло из-за того, что он допустил выезд на полосу встречного движения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

«48-летний водитель автомобиля ВАЗ (житель Санкт — Петербурга) допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Г. З. Водитель автомобиля ВАЗ получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, авария произошла около шести утра на трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии в районе деревни Святозеро.