890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Громкие уголовные дела: что происходило в судах Карелии в 2021 году 2
30.12.2021 18:03

Глава Карелии испек на Новый год пирог с лисичками

Новости. Общество
09:00, 31 Декабря 2021
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

Новости партнеров

Артур Парфенчиков поделился рецептом пирога с лисичками к новогоднему столу.

«Ну что, хозяюшки, уже продумали меню новогоднего стола?» - поинтересовался на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

И поделился одним рецептом из своего детства – бабушкиным пирогом с лисичками.

"Без этого блюда не обходилось ни одно наше семейное торжество. Рецепт Kantarellipiirakka, или еще одно название – «финская пицца», достаточно прост" ,- пояснил глва республки.

Главное в нем, по словам Артура Парфенчикова, лисички. Зимой их можно взять замороженные – пирог все равно получится нежным и ароматным.

По рецепту от главы для теста понадобится 300 г муки, щепотка соли, 130 г сливочного масла, 1 яйцо, половина чайной ложки разрыхлителя. Можно добавить две столовые ложки сметаны, чтобы тесто получилось мягче.

Соединить муку с солью, добавить все остальные ингредиенты. Выложить в форму и убрать в холодильник.

Для начинки обжарить лисички с луком. В миске сделать заливку: яйцо - 2 шт., сметана-200 г, сыр на терке -100 г (можно больше), мука - 2 ст. ложки, соль, перец. Все смешать венчиком.

Достаь форму с тестом, выложить обжаренные грибы и поливать сверху приготовленным соусом. Поставить пирог в разогретую на 180 °C духовку. Заливные пироги готовятся достаточно просто и не требуют много времени. Через 30 минут угощение можно доставать. Хрустящий и ароматный пирог готов!

"Подавать его можно со сметаной, сыром или другими начинками – тут как фантазия подскажет. Но предупреждаю сразу – пирог съедается мигом. Приятного аппетита и с наступающим! Пусть в каждом доме будет тепло и уютно, и пусть за большим столом с пирогами собирается вся семья", - написал Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экспeрд
2021-12-31 11:38:59
Лисички после заморозки резиновые. Не малтает в грибах. Небось китайские в магазине купил. Так себе кулинар :) Лучше бы с солеными груздями сварганил.
Кеша
2021-12-31 12:02:10
Экспeрд, чачи бы лучше выпил и забылся :)
goo
2021-12-31 11:04:32
Хата крутится лавэха мутится.
Offff
2021-12-31 10:44:49
"Ешь пирог с грибами, да язык держи за зубами."
Пирог галлюциногенный ..помогает раскрасить серый ,карельский мир , новыми красками !!! )))
Местечковый блогер
2021-12-31 11:13:42
Offff, у тебя пирог с краснокнижными лишайниками с ключевского карьера. Поделись со своими протестунами :)
Offff
2021-12-31 12:03:05
Местечковый блог / социопат. Что у тебя с дровишками? Подбросить? А то в колготках тебе холодновато. :)
yukmjhk
2021-12-31 11:10:34
Offff, и увидеть реальность , созданную им же в Карелии , в розовом цвете .
Изя
2021-12-31 10:09:23
Молодец и в будни , и в выходные занят любимым делом )))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии
29.12.2021, 11:28
Необычную елку из трех тысяч бревен установили на ЦБК в Карелии (ФОТОФАКТ)

Аналитика

30.12.2021 17:49
Тема недели
Главные события: чем запомнился 2021 год
Важное в политике, общественной и культурной жизни Карелии — «Столица на Онего» предлагает вспомнить 2021 год.
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 1
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 21
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»