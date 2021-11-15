Глава Карелии испек на Новый год пирог с лисичками

Артур Парфенчиков поделился рецептом пирога с лисичками к новогоднему столу.

«Ну что, хозяюшки, уже продумали меню новогоднего стола?» - поинтересовался на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

И поделился одним рецептом из своего детства – бабушкиным пирогом с лисичками.

"Без этого блюда не обходилось ни одно наше семейное торжество. Рецепт Kantarellipiirakka, или еще одно название – «финская пицца», достаточно прост" ,- пояснил глва республки.

Главное в нем, по словам Артура Парфенчикова, лисички. Зимой их можно взять замороженные – пирог все равно получится нежным и ароматным.

По рецепту от главы для теста понадобится 300 г муки, щепотка соли, 130 г сливочного масла, 1 яйцо, половина чайной ложки разрыхлителя. Можно добавить две столовые ложки сметаны, чтобы тесто получилось мягче.

Соединить муку с солью, добавить все остальные ингредиенты. Выложить в форму и убрать в холодильник.

Для начинки обжарить лисички с луком. В миске сделать заливку: яйцо - 2 шт., сметана-200 г, сыр на терке -100 г (можно больше), мука - 2 ст. ложки, соль, перец. Все смешать венчиком.

Достаь форму с тестом, выложить обжаренные грибы и поливать сверху приготовленным соусом. Поставить пирог в разогретую на 180 °C духовку. Заливные пироги готовятся достаточно просто и не требуют много времени. Через 30 минут угощение можно доставать. Хрустящий и ароматный пирог готов!

"Подавать его можно со сметаной, сыром или другими начинками – тут как фантазия подскажет. Но предупреждаю сразу – пирог съедается мигом. Приятного аппетита и с наступающим! Пусть в каждом доме будет тепло и уютно, и пусть за большим столом с пирогами собирается вся семья", - написал Артур Парфенчиков.