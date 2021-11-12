Глава Карелии исполнил три желания маленькой девочки из поселка Хелюля

Накануне Нового года руководитель республики Артур Парфенчиков стал участником акции «Елка желаний».

Карелия присоединилась к всероссийской акции «Елка желаний». Её цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. За время существования акции было исполнено более двадцати тысяч желаний, сообщили в правительстве региона.

В Карелии подобная акция проходит по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Новогодние пожелания детей с инвалидностью, находящихся в трудной жизненной ситуации, собраны Благотворительным фондом имени Арины Тубис.

Маленькой Богдане из поселка Хелюля Сортавальского района Дед мороз привез подарки от Артура Парфенчикова.

«Время перед Новым Годом всегда наполнено праздничным настроением. Выбирать и дарить подарки особенно приятно. С удовольствием принимаю участие в акции «Елка желаний». Дорогая Богдана, обязательно исполню твои мечты – отправлю с Дедом Морозом планшет, стул и санки. А мебель приедет к тебе, когда ее изготовят по специальному заказу на фабрике. Желаю тебе и твоей маме здоровья и радости!» – сказал Артур Парфенчиков, снимая шар с Елки желаний.

Мечту о ноутбуке 14-летней Нади из Петрозаводска исполнила руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева.

Также к акции присоединились спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, сенаторы от Карелии Александр Ракитин и Игорь Зубарев, главный федеральный инспектор Иван Сивин, руководители органов исполнительной власти, учреждений, предприятий и различных компаний.

Ранее глава Карелии подарил тяжелобольному мальчику электромобиль.