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Глава Карелии написал благодарственное письмо женщине за спасение упавшего в люк ребенка

Новости. Общество
09:20, 21 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Жительница Беломорска Ирина Скалина получила благодарственное письмо главы Карелии Артура Парфенчикова за то, что в ноябре спасла мальчика, тонувшего в заполненном водой канализационном колодце.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Мальчику провалился в открытый люк, заросший травой. Одной рукой женщина удерживала палку, за которую держался ребенок, находясь в воде, другой рукой она набрала телефон службы 112. Дежурный караул г. Беломорска незамедлительно приехал на место и помог выбраться мальчику.

Благодарственное письмо Ирине Скалиной вручил председатель республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

 

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