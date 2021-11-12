Глава Карелии написал благодарственное письмо женщине за спасение упавшего в люк ребенка

Жительница Беломорска Ирина Скалина получила благодарственное письмо главы Карелии Артура Парфенчикова за то, что в ноябре спасла мальчика, тонувшего в заполненном водой канализационном колодце.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Мальчику провалился в открытый люк, заросший травой. Одной рукой женщина удерживала палку, за которую держался ребенок, находясь в воде, другой рукой она набрала телефон службы 112. Дежурный караул г. Беломорска незамедлительно приехал на место и помог выбраться мальчику.

Благодарственное письмо Ирине Скалиной вручил председатель республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.