Глава Карелии назвал число заболевших коронавирусом среди вакцинированных

В Карелии коронавирусом заболели 2 тыс. человек, прошедших полный курс вакцинации.

Еще 9 привитых умерли.

Об этом сообщил сегодня на встрече с представителями бизнеса глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, общее число вакцинированных в республике превысило 105 тыс. человек.

Глава Карелии отметил, что доля заболевших среди тех, кто не вакцинировался, значительно выше. Из 45 тыс. жителей в возрасте старше 60 лет, которые до сих пор не привиты, заболели 20 тыс. человек, из них 800 умерли, сказал губернатор.