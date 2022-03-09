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Глава Карелии назвал предварительные сроки реконструкции бывшего Дома культуры ОТЗ

Новости. Общество
16:02, 10 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Реконструкция бывшего Дома культуры ОТЗ, где планируется разместить Театр драмы Карелии, займет около трех лет.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» глава республики Артур Парфенчиков.

«Я надеюсь, что к 2023 году мы получим проект, ну и дальше будем финансировать… Года за три сделаем. Здесь надо понимать, что быстро не будет, потому что это реконструкция. Я думаю, это будет 2026 год», — сказал Прафенчиков.

По его словам, в ходе реконструкции будут сохранены исторические интерьеры.

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