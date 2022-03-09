Глава Карелии назвал предварительные сроки реконструкции бывшего Дома культуры ОТЗ

Реконструкция бывшего Дома культуры ОТЗ, где планируется разместить Театр драмы Карелии, займет около трех лет.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» глава республики Артур Парфенчиков.

«Я надеюсь, что к 2023 году мы получим проект, ну и дальше будем финансировать… Года за три сделаем. Здесь надо понимать, что быстро не будет, потому что это реконструкция. Я думаю, это будет 2026 год», — сказал Прафенчиков.

По его словам, в ходе реконструкции будут сохранены исторические интерьеры.