Глава Карелии назвал санкции «историческим шансом» для экономики России

Санкционное давление на экономику России позволит мобилизовать ресурсы и выйти на новый уровень развития, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями бизнеса, чьи компании формируют 90% налоговой базы региона.

«Это не только испытание, но и наш шанс. В условиях беспрецедентного внешнего давления мы должны использовать этот исторический момент, чтобы активнее развиваться, активнее двигаться вперед», — сказал глава республики.

По его словам, власти Карелии сформировали пакет мер господдержки бизнеса, связанных с оказанием не только финансовой помощи, но ослаблением административной нагрузки.

«Хотел бы обратиться ко всем органам государственной и муниципальной власти, правоохранительным, надзорным органам — давайте поддержим наших бизнесменов доверием и максимальным вниманием. Сегодня нужно помогать бизнесу, снижая уровень формальных претензий, иногда малопонятных придирок», — пояснил Артур Парфенчиков.

Заместитель председателя правительства Карелии Дмитрий Родионов рассказал о мерах поддержки, которые получат предприятия республики.

Одна таких мер направлена на помощь в приобретении аналогов европейского оборудования, которое стало недоступно из-за санкций. Компании получат из бюджета компенсацию 50% расходов на покупку оборудования, которое производится в России или странах Азии.

По словам Дмитрия Родионова, созданный в Карелии Центр по импортозамещению поможет бизнесу найти аналоги оборудования, комплектующих и расходных материалов. Для этого направлены запросы в торгпредства восточных стран, в министерство промышленности и торговли России и в органы власти субъектов Федерации. Создан сайт, где каждая компания сможет оставить заявку на необходимую ей номенклатуру товаров и оказание других федеральных и региональных мер поддержки по импортозамещению.

Предприятия-экспортеры, которые столкнулись с ограничениями традиционных рынков сбыта на Западе получат помощь в пополнении оборотных средств на период поиска новых рынков, в азиатских странах. Для них предусмотрены льготные кредиты. Фонд развития промышленности будет выдавать их под 5% годовых на сумму до 20 млн рублей, а Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства — до 7% на сумму до 5 млн рублей.

Кроме того, в Карелии бизнес может рассчитывать на льготные кредиты, ослабление налоговой нагрузки, упрощение административных процедур, условий госзакупок и многое другое.

Вместе с тем, предприниматели должны не только ждать помощи от властей, но и поддерживать друг друга, считает руководитель Союза работодателей Карелии Александр Сафронов.

«Не нужно ни в коем случае паниковать. Мы пережили времена пандемии, все устояли, все сохранили рабочие места. Самое важное в настоящее время — подставить плечо друг другу. Плечо власти, плечо бизнеса. Сегодня выживет тот, у кого был запас прочности. Давайте сделаем так, чтобы он был у каждого», — сказал руководитель Союза.