Глава Карелии объявил о росте финансирования поддержки проектов территориального общественного самоуправления

Программа поддержки проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) в Карелии получила дополнительное финансирование в 2022 году, что позволит реализовать все инициативы независимо от роста цен.

Об этом в ходе «Прямой линии» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Все программы будут работать — и программа поддержки местных инициатив, и „Народный бюджет“, и программа поддержки Т. С. На все эти программы выделены деньги с запасом. 1 апреля по ТОСам стартовал конкурсный отбор, поэтому все будем реализовывать. Мы предусмотрели увеличение финансирования, поэтому посмотрим, какие будут цены, и я уверен, что тех, средства, которые мы выделили, будет достаточно», — сказал руководитель региона.

Программа поддержки ТОС позволяет финансировать проекты, которые предлагают сами жители населенных пунктов. В основном они связаны с организацией благоустройства территорий, ремонтом общедомового имущества, обустройством дворовых территорий, развитием электро- и водоснабжения, обеспечением первичных мер пожарной безопасности, повышением безопасности дорожного движения, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия, созданием условий организации досуга и массового отдыха, обеспечением условий развития физической культуры и массового спорта.

В 2022 году на программу поддержки ТОС в бюджете республики предусмотрено 105 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Уже подана 251 заявка. Из их числа будет отобрано 180 победителей.

Глава Карелии также отметил, что предусмотренных в бюджете денег достаточно для реализации всех запланированных ранее проектов строительства социальных объектов. В их числе, например, школа в поселке Деревянка и городе Кемь.