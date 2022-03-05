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Глава Карелии передал гуманитарную помощь для детей из Донбасса

Новости. Общество
13:15, 09 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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В четверг две грузовые машины отправятся в Луганскую народную республику.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил сегодня, 9 марта, Волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Он работает в Петрозаводске на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Сюда жители республики приносят все то, что необходимо людям, которые были вынуждены покинуть свой дом. Дополнительные пункты сбора развернуты в Костомукше, Сегеже, Беломорске, Пудоже и Кондопоге. Присоединиться к акции планирует Медвежьегорск, сообщили в правительстве республики.

Артур Парфенчиков передал штабу партию принадлежностей для детей, в том числе детское питание.

 — Любой человек с душой и сердцем сейчас, наверное, не может поступить по-другому. Все мы — члены правительства республики, работники администрации, министерств, ведомств — участвуем в сборе гуманитарной помощи. Людям, которые 8 лет страдали от войны, сегодня нужно самое необходимое, и в этой акции посильное участие может принять каждый. Сегодня важно душевное сопереживание и забота, — отметил глава республики.

Как рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина, партнерами в работе штаба выступают органы исполнительной власти, общественники: региональное отделение «Единой России», карельское отделение «Красного креста», «Волонтеры-медики», благотворительный фонд «Живой Город», Петрозаводский государственный университет, «Молодежка ОНФ». Но больше всего в штаб приходит простых горожан.

— Инициатива о сборе помощи нашла широкий отклик у жителей Карелии. Они приходят в штаб практически каждые 10 минут. Много приносят канцтоваров, приносят новую детскую одежду, постельное белье, подушки, одеяла, моющие средства. Список вещей, которые мы принимаем, будем расширять, так как сейчас в методичке появилось наименование «одежда», — сообщила Анна Лопаткина.

Первая машина с гуманитарной помощью из Карелии доставлена на прошлой неделе в Ростовскую область. Из трех тонн груза жители республики собрали более тонны продуктов, детских канцелярских принадлежностей, средств гигиены, одежды и многое другое. Сейчас формируется новая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 10 марта две грузовые машины со строительными материалами, продуктами питания, бытовой химией отправятся в Луганскую народную республику.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса продолжается. Напомним, пункт ОНФ находится по адресу: улица Дзержинского, 3, кабинет № 67. Работает в будние дни с 9:00 до 18:00, телефон 8 (8142) 59-57-84. Пункт, созданный на базе регионального отделения «Единой России», расположен по адресу: ул. Энгельса, 4. Открыт в будние дни с 9:00 до 17:30, телефон: 8 (8142) 76-74-54.

Волонтерские штабы для оказания помощи жителя Донбасса действуют в 80 регионах России в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». По всей стране в их работу вовлечено более 31 тысячи добровольцев.

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