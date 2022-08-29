Глава Карелии поблагодарил прокуратуру за «мощное надзорное плечо» в условиях ковида и санкций

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил работников республиканской прокуратуры со 100-летием ведомства.

Он выступил на торжественном собрании, посвященном круглой дате.

«Прокуратура — активный помощник очень многим процессам. В ковид и особенно в период санкционного давления взвешенная, конструктивная и объективная позиция прокуратуры помогает нам чувствовать мощное юридическое надзорное „плечо“ и уверенно идти вперед», — сказал Парфенчиков.

Он вручил благодарственные письма двум работниками прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Республики Карелия и активную общественную деятельность.

В Карелии работает 3 городских, 15 районных прокуратур, Карельская межрайонная природоохранная прокуратура и Карельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В органах прокуратуры работает 270 сотрудников.