Глава Карелии пообещал поддержать волонтеров

Артур Парфенчиков поручил оказать поддержку центру добровольчества «Мосты добра».

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что сложно переоценить помощь, которую волонтеры оказали нам во время пандемии и лесных пожаров.

«Сегодня они вновь помогают при сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса. Несправедливо вспоминать о волонтерах только в сложных ситуация. Поэтому поручил оказать поддержку центру добровольчества „Мосты добра“», — сказал Артур Парфенчиков.

Кроме волонтерского движения, по словам главы Карелии, на встрече с лидерами регионального отделения ОНФ обсудили и другие проблемы, которые активисты решают в интересах наших жителей.

«В частности, говорили о безопасности школьных маршрутов. Согласно мониторингу ОНФ, не все они соответствуют нормативам: где-то нет тротуаров, освещения, светофора и так далее. Поручил составить список наиболее проблемных участков с тем, чтобы оперативно устранить недочеты совместно с муниципалитетами и ГИБДД», — отметил Парфенчиков.

Также в ходе встречи Артур Парфенчиков обсудил с представителями ОНФ поддержку жителей, готовых благоустраивать свои дворы, города, поселки.

«Чтобы поддержать инициативных жителей, решили создать Школу председателей ТСЖ для обучения и обмена опытом. Ведь очень часто порядок во дворе — это не про финансы, а про грамотное управление имеющимися средствами», — сказал руководитель республики.