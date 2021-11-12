Глава Карелии поздравил с днем рождения «хозяйку Кинермы»

День рождения сегодня отметила Надежда Калмыкова — Президент общественного фонда поддержки карельского культурного наследия.

Артур Парфенчиков сегодня, 19 декабря, поздравил на своей странице в соцсети известную в республике общественницу, немало сделавшую для возрождения старинного карильского села Кинерма.

«Сегодня день рождения у Надежды Калмыковой — Президента общественного фонда поддержки карельского культурного наследия, или хозяйки Кинермы, как ее знают в республике», — написал глава Карелии.

Артур Парфенчиков рассказал, что, хоть родилась и выросла Надежда в Петрозаводске, впоследствии со всей семьей она обосновалась в Кинерме, прославив деревню далеко за пределами Карелии.

«Радушная хозяйка, интересный собеседник, прекрасный кулинар, Надежда Викторовна сумела сделать Кинерму символом республики, местом притяжения для гостей и жителей Карелии. Каждый, кто хоть раз побывал здесь, в самой красивой деревне России, возвращается сюда снова и снова. Уважаемая Надежда Викторовна! Искренне благодарю за ваш труд, вашу любовь к родной земле. Желаю крепкого здоровья, бодрости, энергии на долгие годы» — поздравил именинницу Глава региона.