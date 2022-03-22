Реклама
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
22.03.2022 12:24
Туристка из Петрозаводска с двумя детьми застряла на месяц в Египте
22.03.2022 15:05
Семью Боднарчука хотят лишить почти 17 млн рублей, внедорожника и гаража
22.03.2022 18:29

Глава Карелии поздравил с днем рождения митрополита Константина

Новости. Общество
09:20, 23 Марта 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, который сегодня отмечает день рождения.

Текст поздравления опубликован в соцсети на странице Артура Парфенчикова.

«Уважаемый Владыка, много лет вы служите делу укрепления веры, ведете большую работу по возрождению храмов и монастырей в Карелии, заботитесь о нравственном воспитании молодежи. Благодаря вашему вниманию в республике действуют просветительские программы для детей, каждый год студенты отправляются в поездки по нашим святым местам. Знаю, что при вашей поддержке прихожане принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это благое дело, одно из многих, которые люди совершают по велению сердца», — гласит текст поздравления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
16.03.2022, 11:57
УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине

Аналитика

22.03.2022 17:58
Обществоведение
Прокуратура намерена забрать у семьи Боднарчука деньги, гараж и внедорожник
Прокуратура Карелии требует изъять у семьи экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука около 17 млн рублей, а также иномарку и гаражный бокс, чтобы передать их государству.
Льготные микрозаймы помогут малому и среднему бизнесу выстоять в условиях санкций
22.03.2022 13:16
По 5 килограммов в одни руки
21.03.2022 19:00
Деревянное проголосовало «Za Победу»
21.03.2022 13:45
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
21.03.2022 11:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»