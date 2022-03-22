Глава Карелии поздравил с днем рождения митрополита Константина

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, который сегодня отмечает день рождения.

Текст поздравления опубликован в соцсети на странице Артура Парфенчикова.

«Уважаемый Владыка, много лет вы служите делу укрепления веры, ведете большую работу по возрождению храмов и монастырей в Карелии, заботитесь о нравственном воспитании молодежи. Благодаря вашему вниманию в республике действуют просветительские программы для детей, каждый год студенты отправляются в поездки по нашим святым местам. Знаю, что при вашей поддержке прихожане принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это благое дело, одно из многих, которые люди совершают по велению сердца», — гласит текст поздравления.