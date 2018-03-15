Глава Карелии пожелал 100-летней петрозаводчанке оптимизма

Артур Пафенчиков поздравил петрозаводчанку Зою Шеренос со столетним юбилеем, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил Зою Александровну Шеренос с юбилеем – 15 марта труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны и труда в окружении родных отмечает 100 лет.

"Вы – наша история! Вы больше, чем ровесница нашей страны, прожили большую, трудовую жизнь. Здоровья Вам и оптимизма, - пожелал глава республики юбилярше и зачитал поздравление от президента России. – Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь будут служить для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли".

Сама именинница родом из Башкирии, где окончила среднюю школу, вышла замуж и родила дочь. Когда в 1941 муж ушел на фронт, Зоя Александровна с дочерью остались в Башкирии.

В годы войны Зоя Шеренос возглавляла отделение почтовой связи в своем родном поселке Туймазы. После окончания войны семья Шеренос переехала в Прибалтику, а в 1947 году приехала в Петрозаводск и продолжила мирную жизнь.

До выхода на заслуженный отдых супруги трудились на 75 военном заводе: Семен Семенович работал бухгалтером, а Зоя Александровна - работником склада.

"Жили дружно, работали, воспитывали детей, гуляли. Хорошо прожили. Если бы вернуться обратно в молодость, жизнь я прожила бы точно так же. Ни о чем не жалею, все очень хорошо",- призналась Артуру Парфенчикову Зоя Шеренос в беседе за чашкой чая.