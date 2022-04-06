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Глава Карелии представил новые автобусы для междугородних маршрутов (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
18:20, 14 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Артур Парфенчиков опубликовал фото и видео новых автобусов повышенной комфортности, предназначенных для поездок между городами республики и в другие регионы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети представил новые автобусы для междугородних маршрутов.

«Автобусы повышенной комфортности теперь будут курсировать на междугородних маршрутах до Костомукши, Кеми, Пудожа, а также до Санкт-Петербурга. Это автобусы HIGER — вместительные, современные, с кондиционером и мягкими креслами. Для поездок на дальние расстояния — самое то. Мы приобрели их для наших госпредприятий „Карелавтотранс“ и „Карелавтотранс — Сервис“», — поделился информацией о новом общественном транспорте глава региона.

Также Парфенчиков напомнил, что 12 таких автобусов были закуплены в нынешнем году, а 49 приобретены в предыдущие годы.

«Накануне в Петрозаводске на маршруты № 3 и № 5 вышли еще два новых троллейбуса. Теперь по городским дорогам курсируют 11 машин, произведенных для Карелии вологодским предприятием. Всего их будет 16. На покупку троллейбусов направили Петрозаводску из республиканского бюджета почти 300 миллионов рублей», — заметил глава Карелии.

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