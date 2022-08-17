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Глава Карелии: «Республика встречает праздник с хорошими результатами»

Новости. Общество
17:59, 27 Августа 2022
фото: Правительство Карелии

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Сегодня республика отмечает 102-ю годовщину своего образования. Праздничные мероприятия проходят в Прионежском районе. Гостей принимает село Деревянное.

Открывая торжественное мероприятие, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что республика встречает праздник с хорошими результатами, сообщается на сайте регионального правительства.

— Несмотря на все вызовы, регион развивается. В этом году за успехи в области промышленности республика получила награду «Прорыв года». Кроме того, Карелия вышла на шестое место в стране по темпам прироста инвестиций. Мы в числе таких сильнейших регионов России, как Москва, Московская область, Санкт- Петербург, — сообщил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона отметил, что республика продолжит получать поддержку федерального центра.

— Наше предложение о продлении ФЦП развития Карелии, в том числе с особым вниманием к нашим приграничным районам, поддержал президент России Владимир Путин. Это новые возможности и объекты, новые ресурсы и проекты. Выполнение программы до 2026 года поможет республике дальше идти вперед, — сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поблагодарил всех жителей Карелии за труд, упорство и активность, благодаря которым республика добивается успехов: «У нас очень много неравнодушных, устремленных в будущее людей, которые любят свою профессию и верны своему призванию».

С днем рождения Карелию поздравил Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов.

— В республике живет одухотворенный, единый, направленный на новые достижения народ. Приграничный статус Карелии всегда был фактором, который необходимо учитывать, и придется учитывать в дальнейшем. Но при безусловной поддержке федерального центра все вызовы, которые будет создавать геополитическая ситуация, жители с успехом выдержат, — отметил Владимир Чижов.

С поздравлениями также выступили председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович и глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

По традиции на главной сцене праздника чествовали новых Почетных граждан Республики Карелия. Высокого звания в этом году удостоен заслуженный изобретатель, председатель совета директоров ООО «Инженерный центр по пожарной робототехнике «ЭФЭР» Юрий Горбань. Наградой отмечена его многолетняя плодотворная научно-техническая деятельность, большой вклад в развитие пожарной робототехники, создание и внедрение современных технологий пожаротушения в Карелии и России. За особый вклад в социально-экономическое развитие региона Почетным гражданином республики признан главный управляющий директор — руководитель обособленного структурного подразделения в республике ООО «РКС-Холдинг», президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Карелии Александр Сафронов.

Орденом «Сампо» отмечены заслуги перед Карелией и ее жителями в государственной, профессиональной и общественной деятельности депутата Госдумы Валентины Пивненко.

Еще одна награда, которую вручил на празднике глава республики, — Медаль ордена «Родительская слава». По указу президента России за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ее удостоены Анна и Виктор Гордевич.

Праздничные мероприятия в Прионежье продолжатся до вечера. Гостей порадуют творческие коллективы Карелии и России: Национальный ансамбль пени и танца Карелии «Кантеле», мужской ансамбль «Петроглиф», ансамбль народной песни «Зоряйне», ансамбль индийского танца «Маюри», кавер-группа «True Party Band» и поп-рок группа «Город 312». Для молодежи состоится зажигательная танцевальная программа. Завершатся торжества праздничным фейерверком «Салют, Карелия!», который озарит небо в 22.00.

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