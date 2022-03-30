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Глава Карелии: «Строительство социальных объектов в регионе продолжится, несмотря на санкции»

Новости. Общество
10:06, 31 Марта 2022
фото: © Сергей Юдин / ИА «Республика»

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Предложения, разработанные властями Карелии совместно со строителями республики, вошли в антикризисный план правительства РФ по поддержке строительной отрасли и ЖКХ.

Вопросы подготовки и реализации комплексных мер по поддержке строительной отрасли стали темой встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с представителями строительных организаций республики. Совещание прошло в региональном правительстве в минувшую среду, 30 марта, после объезда руководителем республики строящихся объектов.

«Мы объехали стройки. Видим, что все движется. И сегодня наша задача — сокращение сроков строительства, проектирования, согласования, ввода в эксплуатацию. Самое главное сейчас — максимально быстро учиться работать, используя те возможности, которые дает новая нормативная база», — отметил глава Карелии.

Ряд предложений по изменению федерального законодательства уже подготовлены правительством республики совместно с представителями местных строительных организаций. Они были направлены в Минстрой РФ. И часть из них уже поддержана. Об этом сообщил на встрече министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

«На основании всех предложений, которые приготовили регионы, включая Карелию, создан антикризисный план. В него вошло более 100 предложений по изменению законодательства и упрощению процедур. План включает в себя как уже состоявшиеся изменения, например, возможность заключения контрактов с единственным поставщиком, увеличение сроков по договорам аренды земельных участков, так и те предложения, которые планируют принять в ближайшее время. Среди последних — увеличение объема авансирования по госконтрактам до 50 процентов. Для нас это особенно актуально, потому что наши организации столкнулись с необходимостью оперативной закупки материалов для строительства школ, детских садов и других объектов. Ряд важных изменений касается субсидирования льготной ипотеки. Также на федеральном уровне поддержаны наши предложения по упрощению экологической и архитектурной экспертизам», — рассказал Виктор Россыпнов.

На совещании руководители Правительства и директора строительных организаций обсудили взаимодействие и работу отрасли в условиях антироссийских санкций. Например, Евгений Воскобойников, чья компания взялась достраивать школу в Деревянке, пообещал реализовать проект, несмотря на объективные трудности.

«Зашли на школу в Деревянку, работаем в режиме 7 дней по 12 часов. Есть проблемы, но раз взялись — сделаем», — сказал генеральный директор компании «Век».

Глава Минстроя Карелии обнадежил строителей, заявив, что они будут поддержаны республикой. Никого из тех, кто реализует проекты по госконтрактам, не заставят строить себе в убыток.

По мнению же руководителя республики, бюджетные стройки сегодня становятся важным инструментом для сохранения и развития строительной отрасли.

«На федеральном уровне создан гибкий механизм по корректировке цен. Нужно его использовать, и не бояться начинать строить. Бюджет всегда рассчитается. Это совершенно очевидно в условиях нормативной базы, которая создана и будет совершенствоваться. Нам сейчас нужна каждая стройка: и маленькая, и большая. Строительство социальных объектов в регионе продолжится, несмотря на санкции», — уверен Артур Парфенчиков.

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