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Глава Карелии: в 2021 году в республике построено 34 многоквартирных и 1910 индивидуальных жилых дома

Новости. Общество
11:08, 21 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Активно реализуется программа расселения граждан из аварийного жилого фонда.

О том, как меняется сфера жилищного строительства Карелии, сообщил Глава региона, выступая сегодня на заседании Законодательного Собрания с отчетом о работе Правительства в ушедшем году.

В 2021 году в Карелии построено 34 многоквартирных дома и 1910 индивидуальных жилых домов. Показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Жилье») перевыполнены на 30 процентов.

— Последний раз такие масштабы жилищного строительства фиксировались в Карелии более тридцати лет назад. Очень важно, что из этих объемов 61 процент приходится на индивидуальное жилищное строительство, — обратил внимание депутатов руководитель региона.

Для поддержки граждан, желающих построить собственный дом, Правительство Карелии предусмотрело частичную компенсацию стоимости строительных материалов при строительстве и реконструкции гражданами своих домов. На сегодня этой мерой поддержки воспользовались 177 семей, общая сумма выплат — более 10 млн рублей.

Продолжается реализация действующей программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ее планируется завершить раньше на два года: в 2023 году республика должна закончить расселение более 155 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017 года.

— В рейтинге субъектов Российской Федерации по расселению аварийного жилищного фонда за 2021 год Карелия занимает 18 место по стране и второе место по Северо-Западному округу, — добавил Артур Парфенчиков.

После 1 января 2017 года признаны аварийными еще более 1 миллиона квадратных метров. Это будет следующей масштабной задачей в части улучшения жилищных условий жителей «авариек».

Создать комфортное и функциональное пространство рядом с домом помогает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В рамках нацпроекта в 2021 году благоустроено 79 общественных и 101 дворовая территория в 50-ти населенных пунктах. Завершены проекты, признанные победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в городах Сортавала и Питкяранта. Благодаря победе в конкурсе еще три современных зоны отдыха появятся в Сегеже, Кеми и Медвежьегорске.

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