Глава Карелии вызывает на связь Лоухский район

Артур Парфенчиков возобновляет онлайн-совещания по проблемам районов республики.

Глава Карелии анонсировал серию онлайн-совещаний по районам республики. На мероприятиях будут подводить итоги за год, планировать работу на 2023 год.

«Начинаем с северных территорий. Во вторник, 17 января, на связи Лоухский район. Трансляция будет доступна на моей странице. Начало в 10:00», — пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии предлагает жителям Лоухского района в комментариях к своему посту присылать вопросы, которые требуют обсуждения.